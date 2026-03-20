Nuovi parcheggi in città, ma non per le auto, Como sempre più a misura di moto

Una città sempre più a portata di moto. Como sempre più a misura di due ruote e sempre meno per le quattro. Arrivano altri parcheggi ma e ne spariscono altri.

E questo allo scopo, si legge nella delibera della giunta comunale, di disincentivare in convalle l’utilizzo dell’automobile in favore do scooter e motociclette per migliorare la viabilità urbana. I nuovi stalli arrivano in particolare nelle zone più turistiche della città.

Per questo con un colpo di pennello una parte dei posti auto attualmente presenti in piazzale Somaini saranno trasformati in stalli moto, stessa cosa accadrà in Largo Leopardi e anche in viale Geno, dove peraltro è in vigore la tariffa vulcano. In altri punti, invece, i posti moto saranno istituiti ex novo. Nello specifico ciò avverrà in via Coloniola, piazza de Orchi, vicolo Bonola, via Dionigi da Parravicino, via Zezio.

Le ulteriori aree di sosta per le due ruote vanno a sommarsi a quelle già create recentemente e cioè piazza Volta e gli stalli tra piazza Vittoria e il tribunale. Anche in questi casi erano stati cancellati i parcheggi per le quattroruote.

Spetterà all’attuale gestore della sosta in città, Como Servizi Urbani, mettere in atto tutti adempimenti necessari.