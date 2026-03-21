Il Centro dialisi di Mariano Comense torna operativo lunedì 30 marzo

Lunedì 30 marzo il Centro Dialisi del presidio Felice Villa di Mariano Comense torna ad essere operativo. I lavori di ristrutturazione, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), erano iniziati lo scorso agosto e hanno interessato la facciata e il tetto della palazzina dove si trova il Centro.

Il personale, in vista della riapertura, ha già provveduto a riorganizzare i turni così come il trasporto per chi usufruisce del servizio. Per rinnovare le scuse per i disagi legati alla sospensione e ringraziare della collaborazione e della pazienza, – fa sapere l’Asst Lariana – ai pazienti sarà consegnata in questi giorni una lettera a firma del direttore generale, Luca Stucchi.

Disagi che sarebbero dovuti durare cinque mesi, ma che hanno accumulato un ritardo di tre mesi a causa della presenza di fibre d’amianto rinvenute al primo piano e nelle pareti esterne ed interne del secondo piano. Per tutta la durata del cantiere, i turni dei pazienti sono stati riorganizzati nella Dialisi all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, nel Cal di Como, in via Napoleona, e nel Cal di Longone al Segrino.

“Compatibilmente con le disponibilità del servizio, si è cercato di trovare la migliore soluzione alle esigenze dei pazienti coinvolti – spiegano dalla direzione – e per limitare il più possibile i disagi, il servizio di trasporto nella nuova sede è stato organizzato e assicurato da Asst Lariana. L’attuale avanzamento dei lavori consente di garantire nuovamente le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di dialisi”.

In attesa dell’ultimazione del cantiere, per i pazienti che si recano autonomamente senza usufruire del servizio di trasporto, sono stati riservati dei parcheggi in via Felice Villa di fronte all’ingresso del Cup e da questo ingresso accederanno poi al Cal seguendo la cartellonistica che è stata posizionata.