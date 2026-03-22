Baturina: “Tutti ci sentiamo importanti, è la nostra forza”

Martin Baturina, autore della terza rete del Como, ha parlato al termine della sfida vinta per 5-0 contro il Pisa.

Il giocatore croato non è partito titolare, ma nel finale del primo tempo è subentrato a Jesus Rogriguez, uscito per una botta a una tibia.

“Logicamente tutti vorremmo essere sempre titolari – ha spiegato Baturina – ma ciò che più conta è la squadra. Sono soddisfatto per questo risultato e felice per aver messo le mie qualità al servizio del Como. Mi sento importante, ed è questa la forza del nostro gruppo, perché è un discorso che vale per tutti. Il mio inizio di campionato non è stato semplice, ma ho lavorato molto per migliorare”.

“La Nazionale? Si aspetta sempre una convocazione – ha concluso il giocatore croato -Non sarà facile andare ai Mondiali ma credo in me e farò di tutto per meritare la convocazione mettendo sempre il massimo impegno e cercando di essere sempre performante”.