I ministri Salvini e Piantedosi a Como. Il messaggio agli studenti su legalità e sicurezza

Due ministri sul palco del Teatro Sociale di Como per la Settimana della legalità. Matteo Salvini e Matteo Piantedosi si sono rivolti ai ragazzi degli istituti comaschi per parlare di contrasto alla criminalità, lotta alla mafia ma anche sicurezza sulle strade.

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti e il ministro dell’Interno si sono alternati sul palco del Sociale e si sono rivolti direttamente ai ragazzi. Matteo Piantedosi, intervistato dal direttore di Etv Andrea Bambace, ha parlato delle principali norme per il contrasto alla criminalità e del lavoro fatto per potenziare gli organici delle forze dell’ordine.