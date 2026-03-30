Investimento a Muralto, morto un uomo di 92 anni

Un uomo di 92 anni ha perso la vita dopo essere stato investito oggi, poco dopo le 14.30, a Muralto (Canton Ticino), in via Stazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’autocarro condotto da un 63enne cittadino svizzero, dopo essersi fermato prima delle strisce pedonali all’altezza della stazione è ripartito in direzione Locarno.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il mezzo ha investito un 92enne cittadino svizzero, domiciliato in Vallemaggia, che si era portato sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale della città di Locarno: con loro i soccorritori del Salva che hanno prestato le prime cure all’uomo. Il 92nne per le gravi ferite riportate è deceduto sul posto.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.