Settimana della legalità, 765 studenti al Sociale. Erba: “Non voltatevi dall’altra parte”

“Il coraggio delle scelte, combattiamo la criminalità”. L’evento conclusivo della seconda edizione della Settimana della legalità ha radunato 765 studenti al Teatro Sociale di Como. Il gran finale per un evento che ha coinvolto centinaia di ragazzi degli istituti del territorio.

Igor Erba, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, che ha organizzato l’evento, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani e ai ragazzi ha ripetuto: “Non servono eroi, non giratevi dall’altra parte nel quotidiano” Attenzione puntata anche sul contrasto alla criminalità organizzata.

Tra i relatori che hanno portato la loro testimonianza, intervistati dal direttore di Etv Andrea Bambace, don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera, rete contro le mafie e la criminalità e Umberto Ambrosoli, avvocato e saggista, figlio di Giorgio, ucciso nel 1979.

Agli studenti si sono rivolti anche il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, il cardinale Oscar Cantoni, il sindaco di Como Alessandro Rapinese e il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca. “La legalità non è un concetto astratto – il messaggio ribadito ai ragazzi – ma parte da ciascuno di noi”.