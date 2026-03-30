Cantù, 85enne disperso per ore: ritrovato nei boschi scalzo, infreddolito ma cosciente

Ore di paura nel Canturino: 85enne disperso ritrovato dai carabinieri con l’aiuto di volontari della protezione civile e dell’unità cinofila. L’allarme, lanciato dalla moglie dell’uomo, è scattato ieri sera. Immediate le ricerche da parte dei carabinieri di Cantù. L’uomo era scomparso improvvisamente dal giardino di casa nel tardo pomeriggio di domenica.

La situazione è apparsa subito particolarmente preoccupante, perché l’anziano è affetto da decadimento cognitivo. I carabinieri di Cantù, supportati dal nucleo operativo e radiomobile, hanno avviato le operazioni di ricerca, estendendole a più aree del territorio, con l’aiuto della protezione civile e dell’associazione nazionale carabinieri locali, intervenuta con un’unità cinofila specializzata.

Le ricerche sono proseguite per diverse ore ed è stato determinante l’intervento del cane molecolare, che ha condotto i militari fino a un’area boschiva, alle spalle di un centro commerciale, dove l’uomo è stato finalmente individuato. Era scalzo, infreddolito e disorientato, ma cosciente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e l’85enne è stato poi trasportato all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti del caso.