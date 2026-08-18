Bando “Vita & opportunità”, il ministro Locatelli: “Arrivate 1.100 proposte, grande partecipazione”

Il ministro per Disabilità Alessandra Locatelli ha tracciato un bilancio del lavoro fatto con il bando “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”. “Abbiamo investito 380 milioni di euro per sostenere la dimensione abitativa, lavorativa e ricreativa delle persone con disabilità – ha spiegato l’esponente del governo – Sono arrivate oltre 1.100 proposte, con richieste di finanziamento superiori a 1.3 miliardi di euro: un segnale forte della capacità del terzo settore di fare rete con le istituzioni e i territori”.

“Grazie – ha aggiunto il ministro Locatelli – a tutti coloro che hanno partecipato, a breve si chiuderà il bando e inizierà la valutazione dei progetti”.