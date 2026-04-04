Controlli in acqua e sul lungolago: due “buttadentro” multati dalla polizia

Due “buttadentro” multati dalla polizia. Inizia la stagione turistica e si intensificano i controlli sulle acque del Lario, per prevenire incidenti nautici, e rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione ma anche nelle immediate vicinanze.

L’attenzione degli agenti si è focalizzata sugli specchi d’acqua davanti a Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del tempio Voltiano e Villa D’Este a Cernobbio oltre alla zona di attracco al molo di S. Agostino, dove alta è la concentrazione di imbarcazioni.

Oltre ai controlli alle barche private, nella giornata di ieri, i poliziotti hanno intercettato e sanzionato, come detto, due “buttadentro” e i loro rispettivi titolari, contestando la violazione del regolamento comunale sulla vendita o pubblicità di tour in barca, elevando nei loro confronti due verbali amministrativi con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore.