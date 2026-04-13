“Di fronte avevamo una squadra molto forte, abbiamo giocato contro un grandissimo avversario, ma ancora una volta sono orgoglioso della prova dei miei ragazzi”. Parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, al termine della partita interna persa per 3-4 contro l’Inter. “Due anni fa sognavamo di affrontare questo club in amichevole – ha aggiunto il tecnico dei lariani – ora stiamo commentando una partita di alto livello del Como. Siamo in crescita, commettiamo errori e siamo giovani, ma tutto fa parte del nostro percorso”.

“Ho visto coraggio, cattiveria ed emozione – ha spiegato ancora Fabregas – Da tifoso mi sento di applaudire questo Como che non ha mollato contro la formazione che questa sera ha vinto lo scudetto, meritandolo. Fino all fischio finale abbiamo fatto di tutto per pareggiare. Da parte nostra, dobbiamo pensare a fare bene in questo rush finale con sei incontri di campionato più la Coppa Italia. Dobbiamo cercare di finire nel migliore dei modi e archiviare questa partita: nei nostri pensieri ci deve essere già la trasferta di venerdì con il Sassuolo, che pure è una grandissima squadra. Sta disputando una stagione incredibile”.