Villa Fogazzaro Roi raggiungibile anche via lago, inaugurato il pontile

Villa Fogazzaro Roi, a Valsolda, da oggi può essere raggiunta anche via lago. E’ stato inaugurato il nuovo pontile di accesso sul Ceresio alla dimora, uno dei beni più rappresentativi del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano. Per realizzare la struttura sono stati investiti 120mila euro, 50mila finanziati da Regione Lombardia e 70mila dall’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla.

Il nuovo approdo si inserisce in una strategia di valorizzazione dell’accessibilità via acqua e rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare i flussi turistici verso la villa, che nel 2025 ha registrato circa 10mila visitatori. L’infrastruttura favorisce inoltre la fruizione integrata del territorio, collegando il bene FAI con la frazione lacustre di Oria e con il nucleo storico di Castello di Oria.

“Questa è un’opera pensata e fortemente voluta con l’obiettivo di creare un ulteriore indotto per Villa Fogazzaro Roi, ma anche per rafforzare il legame tra il territorio e i turisti che scelgono di esplorare la Valsolda – commenta il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino – Si tratta di un progetto che nasce da una visione condivisa: valorizzare le nostre eccellenze e trasformarle in opportunità concrete di sviluppo”. “È stato un vero gioco di squadra, fondato sulla collaborazione e sulla capacità di fare sistema a tutti i livelli – aggiunge – Solo costruendo una rete solida, coesa e ben ramificata è possibile raggiungere risultati duraturi, senza dispersioni di energie. Il nostro territorio ha bisogno proprio di questo: fare fronte comune, unire competenze e risorse per crescere in modo armonico e sostenibile”.

“La Valsolda è in grado di garantire un autentico effetto “wow” a chi la visita. Ma soprattutto offre la possibilità di scoprire un territorio profondamente immerso nella cultura e nella storia, capace di emozionare e lasciare un segno duraturo nei visitatori. – sottolinea la sindaca di Valsolda Laura Romanò – Questa è stata una partenza che continuerà nel corso dei prossimi mese e dei prossimi anni per rendere il paese sempre più accessibile”.