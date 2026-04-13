Chivu: “Il Como ci ha sorpreso con la sua intensità, abbiamo risposto con maturità e carattere”

Una frecciata a qualche altro allenatore. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, a fine gara a chi gli parla di scudetto ipotecato risponde: “Voglio fare come i miei colleghi, che parlano della Champions. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo, il posizionamento in Champions League”.

Dopo l’1-2 del primo tempo i nerazzurri hanno ribaltato la situazione a loro favore: “Abbiamo mostrato maturità e carattere, oltre alla voglia di lottare fino in fondo. Sapevamo che questa non era una partita semplice. Il gol alla fine della prima parte ci ha sicuramente dato fiducia dopo che il Como ci aveva sorpreso con la sua intensità”.

In panchina c’era anche l’infortunato Lautaro Martinez, che ha voluto essere vicino alla squadra di cui è capitano. “Questo è un bel gruppo, che si fa valere nei momenti determinanti. Non è la prima volta che capita, con giocatori infortunati che vogliono stare vicino ai compagni. Sono contento per tutti i giocatori, che meritano queste soddisfazioni”.

Marcus Thuram, autore di una doppietta (foto Roberto Colombo)