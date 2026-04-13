Tributo a Milva nel quinto anniversario della scomparsa

Il 23 aprile 2026 ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Milva (Maria Ilva Biolcati, Goro 1939-Milano 2021), icona della musica e dello spettacolo che, con la sua voce scura e potente e la sua inimitabile sensibilità interpretativa, ha segnato un’epoca nella storia della canzone e del teatro europeo. Una artista legata al Lario: Milva visse a lungo a Blevio a Villa Cademartori ed è sepolta nel paese lariano.



Per l’occasione, la Fondazione Insula Felix Ets di Milva e Martina Corgnati, costituita come ente del terzo settore nel 2024 dalla figlia della cantante, la storica dell’arte Martina Corgnati, dedica tre serate, il 14, 21 e28 aprile, e una giornata aperta, giovedì 23 aprile, anniversario della scomparsa, alla memoria della cantante. Gli eventi saranno a Milano, in via Gabrio Serbelloni 9, alla Fondazione Insula Felix Ets



Domani, martedì 14 aprile, dalle ore 17 alle 20, si inaugura la mostra Torino 1962-1965. Omaggio a Milva con l’esposizione di tre importanti ritratti della cantante, di cui due inediti, realizzati da Ezio Gribaudo, artista, editore, protagonista del mondo dell’arte e all’epoca grande amico del marito della cantante, Maurizio Corgnati.

La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Archivio Gribaudo di Torino e con l’Accademia di Brera, di cui Milva nel 1992 è diventata socio onorario. Le opere di Gribaudo sono presentate dallo storico dell’arte Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca, in dialogo con Paola Gribaudo e Martina Corgnati.

Milva sarà poi al centro della serata (solo su invito) di martedì 21 aprile, quando, dalle 18, l’antropologa italo-argentina e studiosa di tango argentino, Maria Susana Azzi, racconta della collaborazione fra Milva e Astor Piazzolla e del leggendario spettacolo El Tango, nato a Parigi, nel teatro di Peter Brook, Les Bouffes du Nord, nel 1984 e poi replicato in tutto il mondo, dall’Italia alla Germania, fino al Giappone e all’Argentina. Per l’occasione viene proposto un filmato d’epoca con l’intero spettacolo.



Un video della serata è a disposizione su richiesta durante la giornata aperta di giovedì 23 aprile, anniversario della scomparsa di Milva, giorno in cui la Fondazione e la biblioteca restano aperte dalle 10 alle 20 con orario continuato. Per ammirare il video scrivere a: info@insulafelix.eu



Infine, martedì 28 aprile alle ore 18, il regista, attore e autore Walter Mramor (Artisti Associati Gorizia) porta una toccante testimonianza di una fra le ultime produzioni di cui Milva fu protagonista, La variante di Lüneburg, tratta dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig (1943-2021), adattato e messo in scena a partire dal 2007 – oltre ottanta le repliche – con le musiche di Valter Sivilotti. La difficile e commovente testimonianza della Variante resta una delle più memorabili prove di Milva, soltanto pochi anni prima del suo consapevole e amaro addio alle scene nel 2011. La partecipazione alla serata è libera fino a esaurimento posti, inviando una mail a: info@insulafelix.eu; è inoltre possibile seguire l’evento tramite Zoom inviando la richiesta mail.

MILVA A BLEVIO, L’IMMAGINE

Nella foto sotto, Milva a Blevio, dove ha vissuto a lungo. L’immagine è stata gentilmente concessa a Espansione Tv dalla figlia Martina Corgnati, nei giorni scorsi ospite del programma Angoli (QUI il collegamento alla puntata)









