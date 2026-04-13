Como: dopo la rapina al parrucchiere la polizia locale arresta il complice che era scappato

Rapina in un parrucchiere di via Milano a Como: non si è fermata all’arresto in flagranza di giovedì 9 aprile l’operazione della polizia locale. E’ stato assicurato alla giustizia anche uno dei complici, che inizialmente era riuscito a scappare. Leggi qui i dettagli.

Il fermo è scattato nella serata di ieri, durante il servizio di ordine pubblico per il match Como-Inter. Gli agenti, impegnati nel dispositivo di sicurezza, hanno notato un uomo nelle vicinanze del supermercato di via Recchi, e lo hanno riconosciuto. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, di nazionalità marocchina, fermato e portato al comando di viale Innocenzo XI per gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha rivelato un ulteriore coinvolgimento in un’altra situazione poco chiara: l’uomo è stato trovato in possesso di 10 orologi, di cui non ha saputo giustificare il possesso. La polizia locale, delegata dall’Autorità Giudiziaria per le procedure di riconoscimento e identificazione legate alla rapina del 9 aprile, ha quindi approfondito.

L’attività investigativa si è conclusa con i seguenti provvedimenti:

– rapina: per i fatti avvenuti in via Milano lo scorso giovedì

– o ricettazione: per il possesso degli orologi rinvenuti durante il fermo.

Ultimate le procedure il giovane è stato portato in carcere.