Lavori in autostrada, l’aggiornamento del calendario

Chiusure sull’Autostrada A9. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso ieri sera è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, che era prevista dalle 22 alle 5 di questa mattina.

Nelle prossime serate sono state confermati gli altri stop.

Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani, mercoledì 15 aprile, per consentire il transito di trasporti eccezionali sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero; sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione di queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Inoltre dalle 22 di domani, mercoledì 15 aprile, alle 5 di giovedì 16 aprile e dalle 23 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 aprile per consentire lavori di pavimentazione sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate-Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.