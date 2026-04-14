Incendio in una casa per anziani, tredici persone intossicate

Incendio in una casa anziani, oggi poco dopo le 13.30, in via Vallemaggia a Gordevio, in Canton Ticino. Le fiamme si sono sprigionate in una casa anziani. L’origine, secondo quanto appurato, sul balcone di una camera al secondo piano. A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di parte dello stabile.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli nonché i pompieri di Locarno, che hanno spento l’incendio. Tredici persone hanno lamentato sintomi di leggera intossicazione e sono state visitate sul posto dai sanitari. Tre di queste, sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli.