Incendio in una casa anziani, oggi poco dopo le 13.30, in via Vallemaggia a Gordevio, in Canton Ticino. Le fiamme si sono sprigionate in una casa anziani. L’origine, secondo quanto appurato, sul balcone di una camera al secondo piano. A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di parte dello stabile.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli nonché i pompieri di Locarno, che hanno spento l’incendio. Tredici persone hanno lamentato sintomi di leggera intossicazione e sono state visitate sul posto dai sanitari. Tre di queste, sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli.
Incendio in una casa per anziani, tredici persone intossicate
Incendio in una casa anziani, oggi poco dopo le 13.30, in via Vallemaggia a Gordevio, in Canton Ticino. Le fiamme si sono sprigionate in una casa anziani. L’origine, secondo quanto appurato, sul balcone di una camera al secondo piano. A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di parte dello stabile.