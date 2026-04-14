Una mattinata all’insegna dell’inclusione al luna park di Muggiò

È stata una giornata all’insegna dei sorrisi al luna park di Muggiò, dove i giostrai hanno organizzato una mattinata con ragazzi fragili e con disabilità di diversi istituti comaschi. Una mattinata organizzata da tempo e concordata con l’amministrazione comunale. Presente questa mattina anche la vicesindaco Nicoletta Roperto.

Como, mattinata di inclusione e divertimento al luna park di Muggiò

“È stata una mattinata tutta dedicata ai ragazzi con disabilità, che hanno potuto trascorrere dei momenti di svago e spensieratezza”, commenta Enzo La Scala, portavoce dei giostrai che ogni anno si ritrovano nell’ex piazza d’Armi per il consueto appuntamento con il luna park.

L’evento è stato organizzato appositamente in mattinata, spiega il portavoce dei giostrai, così che i ragazzi potessero usufruire in sicurezza di tutte le attrazioni. Un istituto oggi non è riuscito a partecipare, ma sarà ospitato domani pomeriggio, precisa ancora La Scala. “È stata una mattinata piacevolissima – aggiunge – i ragazzi erano felicissimi e si sono divertiti. Ci siamo ripromessi di organizzare iniziative simili anche nei prossimi anni. Il sorriso di quei ragazzi vale più di qualsiasi incasso“.