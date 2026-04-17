Argegno, un altro mese di lavori verso la Valle Intelvi: circolazione interrotta e senso unico alternato sulla Sp13

Un altro mese di lavori ad Argegno, con circolazione interrotta e possibili disagi alla viabilità per chi si muove verso la Valle Intelvi. In particolare, per lavori, sarà necessario bloccare il transito lungo la provinciale dalle 8.15 alle 15, dal lunedì al venerdì. Nelle altre ore della giornata e nei festivi sarà istituito il senso unico alternato. Si comincia lunedì 20 aprile e si proseguirà fino al 22 maggio.

La strada che da Argegno porta verso la Valle Intelvi

Da Argegno alla Valle Intelvi, un altro mese di lavori sulla provinciale

Per proseguire i lavori di ripristino e potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico della Valle Intelvi, a opera di Como Acqua, sarà in vigore una nuova ordinanza che introduce limitazioni temporanee alla circolazione lungo la strada provinciale 13 della Valle d’Intelvi, a Argegno. Il provvedimento, in continuità con le disposizioni già attive nelle scorse settimane, serve a garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Il cantiere prevede infatti scavi e occupazioni della carreggiata.

E così, come messo nero su bianco in un’ordinanza di Villa Gallia, a partire dal 20 aprile e fino al 22 maggio, nei giorni feriali (esclusi sabato, domenica, festivi e il 1° maggio) sarà disposta la sospensione totale della circolazione dalle ore 8.15 alle 15. Nelle restanti ore feriali e per tutti i sabati, le domeniche e i festivi, sarà invece attivo il senso unico alternato, regolato inizialmente da movieri e successivamente da impianti semaforici intelligenti. Resta garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine.

Durante le fasce di chiusura totale, il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi, in particolare sulla Sp15 “di Erbonne” e sulla Sp14 “San Fedele – Osteno – Porlezza”. Restano inoltre percorribili i collegamenti verso la Svizzera.

Modifiche alla viabilità lungo la Sp 13 per lavori

Circolazione sospesa e senso unico alternato: possibili disagi per residenti e turisti

In una strada di per sé poco agevole, e che per altro è il collegamento principale verso la Valle Intelvi, non si escludono disagi soprattutto negli orari di punta e nei fine settimana, quando il flusso di viaggiatori si fa più intenso. Nei punti più critici, per regolare la viabilità, sono previsti movieri.

Da Villa Gallia, inoltre, fanno sapere che la Provincia monitorerà costantemente l’andamento del traffico e non si escludono eventuali correttivi. Qualora i lavori finissero con anticipo, la strada sarà riaperta al transito nel più breve tempo possibile.