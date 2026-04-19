Dal 21 al 26 aprile a Milano protagonista il Salone del Mobile

Quella che si apre sarà la settimana del Salone del Mobile.Milano 2026 che si conferma l’appuntamento centrale per la design community globale. In programma dal 21 al 26 aprile nel quartiere fiera di Milano Rho, questa edizione segna il ritorno delle biennali dedicate ai settori della cucina e del bagno e introduce nuovi progetti espositivi volti a esplorare l’alto artigianato e il design da collezione e molto altro ancora.



Ampio spazio sarà dedicato alla sostenibilità, con un ricco programma di installazioni, talk e tavole rotonde.



La Manifestazione si svolge da martedì 21 a domenica 26 aprile.

Operatori di settore : tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Fornitori e Produttori: 24, 25 e 26 aprile.

24, 25 e 26 aprile. Studenti : 24, 25 e 26 aprile.

: 24, 25 e 26 aprile. Pubblico generico : sabato 25 e domenica 26 aprile.

: sabato 25 e domenica 26 aprile. Stampa : accesso anticipato alle ore 8.30.



: accesso anticipato alle ore 8.30. L’edizione 64 occupa una superficie netta di oltre 169.000 mq con più di 1.900 espositori. Presenti anche le imprese comasche.



Non mancheranno gli approfondimenti e le interviste di Etv.