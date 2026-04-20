Cantù Città del Mobile in vetrina nella Milano Design Week, anteprima del Festival del Legno

Dal 26 aprile, in piazza Città di Lombardia a Milano, il Comune di Cantù presenta l’anteprima della quattordicesima edizione del Festival del Legno all’interno dell’Oasi Life Experience, la rassegna che accompagna ogni anno la Design Week. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Attività Economiche del comune brianzolo, con il contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con la Fondazione La Permanente 1893.
L’allestimento occupa 2 strutture trasparenti, che ospitano un percorso espositivo dedicato alla storia del design canturino. In mostra, tra gli altri pezzi, la riedizione di un mobile storico firmato dal designer giapponese Taichiro Nakai e una selezione di opere della collezione Bruno Munari, considerata tra le più rilevanti a livello europeo.
L’appuntamento di Milano anticipa la quattordicesima edizione del Festival del Legno, in programma a Cantù dal 24 settembre al 4 ottobre. Il tema scelto per quest’anno è “Pezzi Unici”, con l’obiettivo di valorizzare tutta la filiera, dai produttori di materie prime ai designer, dagli artigiani agli architetti.