Guerra e rincari, stangata su frutta e verdura. A Como +37% sul prezzo degli alberghi, record nazionale

Prezzi alle stelle e famiglie sempre più in difficoltà. Le ripercussioni della guerra in Iran si stanno facendo sentire direttamente nelle tasche degli italiani, tra caro carburanti, bollette e prodotti alimentari. Ne ha parlato a Etg+Today Mauro Antonelli dell’Associazione Nazionale Consumatori.

In particolare, in tema di inflazione, Como è arrivata sul podio secondo la classifica stilata proprio dall’Unione nazionale consumatori, a causa dell’aumento dei prezzi degli alberghi, che hanno registrato in un solo mese, tra febbraio e marzo, un rincaro del 36,6% e su base annua del 37,1%.