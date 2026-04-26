Omaggio a Lucio Battisti con Peppe Servillo e cinque grandi musicisti jazz

Tributo ad un grande della musica italiana al Teatro Sociale di Como. Mercoledì 29 aprile alle ore 20.30 l’appuntamento è con “Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti”.

Peppe Servillo, e cinque grandi musicisti di jazz Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso allatromba, Furio Di Castri (contrabbasso), Rita Marcotulli (pianoforte), Mattia Barbieri (batteria), si ritrovano per affrontare l’universo poetico di Lucio Battisti.



“Abbiamo deciso con Pensieri e parole di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana, Lucio Battisti. – racconta Peppe Servillo – Popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi. Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove”.



Il costo dei biglietti va dai 36 ai 23 euro più prevendita.

