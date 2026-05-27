Tennis Cantù, festa per la promozione in serie B1

Festa al Tennis Cantù per la promozione in B1 raggiunta con due giornate di anticipo e una netta vittoria nel proprio girone.

Supremazia dimostrata fin dalla prima giornata della compagine brianzola, una squadra completa, composta da Andrea Colombo, Filiberto Fumagalli, Giulio Stella, Davide Pozzi, Filippo Bongiasca e Pietro Arci. Un gruppo ben diretto dai due capitani accompagnatori: Adamo Panzeri, direttore tecnico della scuola tennis, e il suo braccio destro Luca Montecamozzo.

I primi complimenti sono giunti dalla dirigenza del circolo canturino, che hanno inoltre rivolto una grande ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto il progetto .