Ad Anzano del Parco il tributo al fotografo “Caesar Monti” Montalbetti

Anzano del Parco ha accolto Alice Montalbetti, figlia del celebre Cesare “Caesar Monti” Montalbetti, fotografo e artista che lavorò anche nel territorio del borgo brianzolo e che immortalò i più grandi artisti con scatti iconici in copertine di album musicali diventati poi storia della musica italiana.

Tra le sue collaborazioni, quella con Lucio Battisti, che negli anni ’70 con Mogol creò i suoi più grandi successi allo studio di registrazione “Il mulino”, proprio ad Anzano del Parco. Celebre la copertina, nei boschi del paese, dell’album “Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera”.

Alice Montalbetti ha presentato il suo libro “Viale Monte Nero 55 a Milano”, con racconti, immagini inedite di famiglia e scatti di noti cantautori, e gli aneddoti di alcuni di essi raccolti dal giornalista Luca Cecchelli, pure presente all’incontro. Una occasione per ricordare Caesar Monti (1946–2015) al secolo Cesare Montalbetti, fotografo e regista di fama internazionale.

Al termine della presentazione, Alice Montalbelli e Luca Cecchelli, accompagnati dal sindaco di Anzano Rinaldo Meroni, dal vice Lorenzo Marco Salzano e dai residenti che hanno seguito l’evento, si sono regalati una passeggiata al “Mulino”, con pause nei punti dell’amministrazione ha messo dei cartelli che ricordano i trascorsi della struttura, legata alla storia della musica italiana.



Proprio il “Mulino” lo scorso mese di settembre ha ospitato uno spettacolo con Mogol – a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Anzano – e le canzoni di Battisti proposte da Gianmarco Carroccia (QUI il resoconto della giornata).

Proprio Carroccia è di nuovo atteso ad Anzano del Parco per un concerto nell’ambito della festa paesana della Pro Loco. Appuntamento fissato per il 5 luglio alle 21.15 al centro sportivo. Prevendita già aperta.

Alice Montalbetti con il vicesindaco di Anzano Lorenzo Marco Salzano