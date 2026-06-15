Meteo, in rinforzo l’anticiclone subtropicale: caldo record tra giovedì e venerdì

La settimana si apre con temperature in deciso aumento, ma il picco di caldo deve ancora arrivare. Nei prossimi giorni il termometro è destinato a salire. La fase di caldo moderato che la scorsa settimana ci ha regalato temperature gradevoli, soprattutto la sera, ormai ha le ore contate. A Como e provincia attese temperature superiori ai 30 gradi, con picchi fino a 34 tra giovedì e venerdì, quando le minime non andranno sotto i 24/25 gradi.

Nel corso della settimana, spiegano gli esperti di 3bmeteo, l’anticiclone subtropicale sarà in progressivo rinforzo, con escalation soprattutto nella seconda metà della settimana. Farà caldo in tutta Italia, per la gioia di chi è già pronto a fare le valige e partire per qualche giorno di vacanza. Temperature in rialzo anche in montagna. Saliranno le temperature minime, le notti saranno tropicali e aumenterà la sensazione di afa.

Una settimana all’insegna del caldo e del sole, quindi, anche se nel Comasco non si esclude il rapido passaggio di una perturbazione nel pomeriggio di venerdì. Il weekend, poi, sarà ancora all’insegna del bel tempo. Sole e caldo atteso anche per la settimana successiva. “Ma si tratta solo di una ipotesi che, data la distanza temporale, risulta assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori aggiornamenti”, precisano ancora da 3bmeteo.