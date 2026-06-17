Estate di cantieri, 1,8 milioni per l’asfaltatura delle strade comasche

Un milione e ottocentomila euro per rifare le strade provinciali 23 e 24, che attraversano diversi paesi della provincia. In particolare, sono coinvolti nei lavori i comuni di Guanzate, Appiano Gentile, Lurago Marinone e Limido Comasco. Sono iniziate in questi giorni le attività propedeutiche ai lavori di asfaltatura.

Lavori di asfaltatura sulle strade della provincia

Sarà un’estate di cantieri sulle strade di Como e provincia. Se nel capoluogo lariano sono previsti una quarantina di interventi, tra lungolago e altre zone della città, da via Oltrecolle a via Rienza soltanto per citarne alcune, in provincia i lavori interesseranno le provinciali 23 e 24. Da cronoprogramma l’avvio dei lavori è previsto dal mese di luglio. Prevista la rigenerazione dell’asfalto attraverso tecniche innovative che consentiranno di recuperare i materiali esistenti, migliorando al contempo le prestazioni della sede stradale e la sostenibilità ambientale dell’intervento.

L’investimento complessivo sfiora come detto i 2 milioni di euro e rientra in un più ampio progetto di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, che comprende anche gli interventi recentemente eseguiti lungo le provinciali 41 e 42 nel Triangolo Lariano. L’obiettivo è “garantire infrastrutture sempre più sicure ed efficienti – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Si tratta di un intervento particolarmente significativo sia per l’entità delle risorse investite sia per la scelta di soluzioni tecniche innovative che consentono di coniugare qualità, durabilità e attenzione all’ambiente”. La manutenzione delle strade resta una “priorità”, spiega il presidente Bongiasca, “per assicurare collegamenti adeguati a cittadini, imprese e territori”.

L’intervento consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di importanti arterie della viabilità provinciale, a beneficio della mobilità locale e del sistema economico dell’area interessata.

Ancora lavori sulla Vecchia Regina

Intanto sono stati prorogati i lavori sulla Vecchia Regina. Per il completamento degli interventi di asfaltatura, a Moltrasio – nel tratto interessato dal cantiere – la strada resterà chiusa dalle 21 alle 6, da oggi e fino al 20 giugno.

In queste sere la circolazione sarà deviata lungo la statale Regina e la viabilità comunale. In particolare, il transito su via Santa Marta, a Carate Urio, sarà regolato dal personale incaricato dall’impresa esecutrice dei lavori, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.