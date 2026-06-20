Riforma della disabilità e progetto di vita, il convegno con il ministro Locatelli

“Riforma della disabilità e progetto di vita”. E’ il titolo dell’incontro ospitato a Villa Gallia organizzato dalla delegazione di Como della Federazione associazioni nazionali disabili. Un momento di confronto con Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che ha moderato il dibattito con una serie di esponenti di associazioni e addetti del settore.

Nell’occasione il ministro Locatelli ha ricordato l’appuntamento dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini con “ExpoAid 2026–Io, Persona di valore”, l’iniziativa che si conferma come il più grande evento nazionale che riunisce il Terzo settore, le associazioni e le realtà che si occupano di disabilità. Tre giornate ricche di incontri, attività e momenti di confronto animeranno la manifestazione, con oltre 50 seminari dedicati ai temi del lavoro, dell’autonomia, della vita indipendente, dello sport, delle malattie rare e del Progetto di vita.

Quattro laboratori guideranno i partecipanti in attività creative e manuali come la preparazione di biscotti e piadine, la lavorazione della stoffa e la costruzione di strumenti musicali. L’intera area ristoro sarà gestita da associazioni del Terzo settore che fanno inclusione lavorativa, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi e offrirà gratuitamente i propri servizi a tutti i partecipanti. Non mancheranno spettacolo, cultura e sport. L’anfiteatro del Palacongressi ospiterà proiezioni di cortometraggi e video dedicati al mondo del cinema e dell’inclusione. Previsto anche “Lo spazio degli amici”, dedicato a momenti di intrattenimento e socialità.