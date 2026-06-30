Popillia Japonica sul verde a Como, Patelli (AVS): “Intervenga l’amministrazione”

“Le notizie relative alla presenza e alla diffusione della Popillia Japonica anche nel territorio comasco non possono essere ignorate. Si tratta di una specie invasiva che può provocare gravi danni ad alberi, arbusti, prati, colture agricole”: l’allarme viene lanciato da Elisabetta Patelli, portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che chiede “all’amministrazione comunale di verificare l’entità del fenomeno sul territorio cittadino e di attivare tutte le procedure previste dalla normativa, in raccordo con Regione Lombardia e con gli enti competenti per il monitoraggio e il contenimento della diffusione dell’insetto”.

“Alberi, parchi e giardini svolgono un ruolo essenziale nel contrasto alle isole di calore, nell’assorbimento degli inquinanti, nella tutela della biodiversità e nella qualità della vita dei cittadini. – continua Patelli – Proprio per questo la loro difesa deve diventare una priorità dell’azione amministrativa. L’impiego di metodi biologici e naturali, già utilizzati efficacemente in diversi territori, può contribuire al controllo della specie evitando un ricorso indiscriminato a trattamenti chimici. Europa Verde seguirà con attenzione l’evolversi della situazione – conclude – e chiede che il Comune informi tempestivamente la Regione e la cittadinanza sulle azioni intraprese”.