Regione Lombardia sostiene l’innovazione delle imprese agricole: finanziate tre aziende comasche

Continua l’investimento di Regione Lombardia per il futuro dell’agricoltura, con il sostegno alle imprese che scelgono di rendersi più competitive. Con il decreto pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione vengono finanziate 185 aziende agricole. Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 97,8 milioni di euro. In provincia di Como sono tre le aziende che hanno ricevuto un sostegno finanziario per 1.149.000 euro complessivi.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – Regione Lombardia conferma una scelta precisa. Che è quella di accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo. Queste sono risorse – sottolinea – che permetteranno alle aziende di migliorare la propria capacità produttiva, affrontare con strumenti più moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitività di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della nostra regione”.