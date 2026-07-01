Como, camion dei rifiuti fermo in piazza San Rocco, caos in via Napoleona

Code e rallentamenti questa mattina tra piazza San Rocco e Via Napoleona, una delle principali strade di ingresso e di uscita da Como.

Un mezzo della raccolta rifiuti è rimasto in panne in piazza San Rocco, rallentando la viabilità della zona attorno alle 9.30. Prima delle 10 il mezzo pesante è stato rimorchiato, ma il traffico è rimasto congestionato fino alle dieci e mezza.