Luis Milla è un nuovo centrocampista del Como. Ingaggio fino a giugno 2029

Luis Milla è un nuovo centrocampista del Como. La società ha annunciato l’ingaggio del 31enen spagnolo proveniente dal Getafe CF, che si unisce alla squadra con un trasferimento definitivo fino a giugno 2029.

“Apporterà esperienza, creatività e qualità tecnica al centrocampo di Cesc Fàbregas”, si legge in un comunicato del Como. Milla ha collezionato anche sei presenze in UEFA Europa League. Nell’ultima stagione nel Getafe ha totalizzato dieci assist in 37 presenze in campionato.

“Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco – ha detto Fabregas – Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como”.

Al suo arrivo, Milla ha dichiarato: “Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como, un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fàbregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione”.