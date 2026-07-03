Giardini a Lago, parte il progetto dell’area giochi. Investimento da 640mila euro, tempi lunghi

Il cantiere dei Giardini a Lago è in ritardo e la conclusione non è prevista prima dell’autunno, ma intanto il Comune di Como ha definito il progetto del futuro spazio giochi, che sarà realizzato vicino alla battery. Previsto un investimento di 640mila euro.

“I tempi non saranno brevi, sono quelli previsti normalmente per una gara pubblica e poi per l’esecuzione – chiarisce l’assessore a Verde, parchi e giardini di Palazzo Cernezzi Chiara Bodero Maccabeo – Certamente però andremo a realizzare un’area giochi bella e spettacolare per ridare decoro a una zona che era abbandonata da anni”. “I Giardini a Lago saranno riaperti quando il cantiere sarà concluso – aggiunge – Lo spazio giochi sarà terminato in un momento successivo”.

Il dirigente Luca Noseda ha firmato la determina che segna l’avvio della procedura per assegnare i lavori di “fornitura e posa di playground presso i Giardini a Lago in sostituzione dei vecchi giochi presenti precedentemente alla riqualificazione”.

L’area in cui sarà realizzato lo spazio destinato ai giochi è stata identificata, come si legge dalla determina, da un confronto con la direzione lavori, “in prossimità della battery, struttura dove saranno collocati molti dei servizi attrattivi del Giardini”. “La superficie disponibile – emerge ancora dal documento del Comune di Como – è stata scelta in modo tale da risultare il più possibile priva di ostacoli quali radici, pozzetti e altri sottoservizi. Gli alberi limitrofi potranno invece garantire un adeguato ombreggiamento e la presenza delle vicine gradinate assicurerà numerose sedute in prossimità dell’area giochi”.

L’appalto sarà affidato a una azienda specializzata e la migliore offerta verrà individuata in base alla proposta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara è di 500mila euro e l’investimento complessivo è calcolato in 640mila euro.

L’amministrazione comunale ha definito gli obiettivi del progetto. Richiesto un playground “che si sviluppi in un unicum, di grande effetto visivo e scenografico, che restituisca uno spazio di gioco sicuro, inclusivo e accessibile”.

Difficile ipotizzare i tempi di completamento dello spazio giochi. Di fatto, l’iter si avvia ora. L’area dei Giardini intanto resta in parte aperta e fruibile, mentre dopo il via libera alla variante arrivato a fine maggio dalla Soprintendenza non è ancora stata indicata dal Comune una data prevista per la chiusura dei lavori. “Entro l’autunno 2026”, è l’indicazione fissata nella determina sull’area giochi.