Variante della Tremezzina, la soddisfazione della Lega dopo il Tavolo a Menaggio

Variante della Tremezzina, dopo l’ultimo Tavolo cabina di regia che si è svolto nei giorni scorsi a Menaggio e che ha sancito i nuovi tempi per il completamento dell’opera nei prossimi cinque anni, in queste ore la Lega è intervenuta con una nota firmata dal segretario provinciale Laura Santin, dal ministro Alessandra Locatelli, dal sottosegretario Nicola Molteni, dal deputato Eugenio Zoffili, dall’assessore regionale Alessandro Fermi e dal consigliere regionale Gigliola Spelzini.

“Il proficuo esito dell’ultima cabina di regia – scrivono gli esponenti del Carroccio – sancisce un decisivo cambio di passo: il cantiere entra ora in una nuova fase, con oltre 200 operai pronti a operare su più fronti. Questo traguardo storico, che consentirà di velocizzare i lavori, è il risultato della determinazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini. Con questa decisiva accelerazione, – sottolineano – frutto di un lavoro silenzioso ma costante, si passa concretamente dalle parole ai fatti, con obiettivi chiari e cronoprogrammi certi. Da parte nostra l’impegno per la sicurezza, la fluidità del traffico e il futuro del territorio lariano è e rimarrà totale. Continueremo a collaborare strettamente con gli amministratori locali per ridurre i disagi e consegnare il prima possibile ai cittadini l’infrastruttura strategica che meritano”.