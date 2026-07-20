Baby gang maxi operazione della polizia in Italia. A Como controlli, sequestri e denunce

Spaccio di droga, rapine, furti, risse e disordini nelle zone della movida. Baby gang e delinquenza giovanile al centro di una vasta operazione eseguita dalla polizia di Stato su scala nazionale. Tra le città coinvolte Como, con l’intervento degli agenti della squadra mobile, che hanno eseguito indagini, perquisizioni domiciliari e denunce. Tra i reati contestati spaccio e porto abusivo di armi.

Massima attenzione alle zone della movida, dove alcuni giovani hanno creato scompiglio e disordini e sono scattati i provvedimenti, con fogli di via, divieti di avvicinamento e avvisi orali. Gli agenti hanno dedicato servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando cocaina, cannabinoidi, MDPV e denunciando 4 giovani per spaccio.

L’operazione della polizia di Stato ha interessato 44 province. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, si è concentrata sulla delinquenza giovanile, sui reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi ma anche sui comportamenti illeciti che sfociano in forme di discriminazione e odio. I comportamenti illeciti, spesso esibiti anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili a delitti di lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

Sono stati arrestati o fermati complessivamente 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Controllati complessivamente in tutta Italia 188mila giovani tra i quali quasi 20mila minorenni. Sono stati sequestrati 41 chilogrammi di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 di ketamina, 1000 pastiglie di ossicodone e sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy e MDMA e benzodiazepine.

“Una vasta operazione condotta dalle nostre forze dell’ordine, uno straordinario lavoro che testimonia l’impegno incessante dello Stato nella lotta contro illegalità, spaccio e violenza – dichiarano Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, e Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia – Una determinazione che trova pieno riscontro nei decreti sicurezza, fortemente voluti dal Governo e dalla Lega, e dal recente ddl anti maranza che sancisce un’ulteriore stretta contro le baby gang estendendo la misura del fermo preventivo anche ai minorenni. L’emergenza della criminalità minorile esiste e va affrontata con serietà e determinazione, come stiamo facendo. Nessuna tolleranza e zero impunità per la criminalità giovanile di gruppo”.