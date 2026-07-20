Soccorso a Villa Guardia, aggredisce gli operatori del 118. Arrestato 21enne

Aggrediti dal paziente che stavano soccorrendo in strada, a Villa Guardia. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri ieri in via Varesina, dopo che un 21enne che aveva chiesto aiuto per un malore ha dato in escandescenze e si è scagliato contro l’equipaggio del 118. Aggrediti anche i militari dell’Arma, che hanno poi arrestato il giovane, originario del Burkina Faso e residente nel Comasco.

Ieri pomeriggio, un mezzo di soccorso è stato inviato a Villa Guardia per soccorrere il 21enne, che era in strada in via Varesina e sembrava avesse avuto un malore. Il paziente però, al momento dell’intervento degli operatori del 118 ha dato in escandescenze e ha aggredito il personale sanitario, costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

In via Varesina sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cantù. I militari hanno tentato di riportare alla calma il 21enne. L’uomo però, in evidente stato di agitazione, si è scagliato anche contro gli stessi carabinieri, colpendoli con calci e pugni. E’ stato necessario l’intervento anche di una seconda pattuglia dell’Arma e il giovane è stato bloccato e arrestato. E’ accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di lesioni personali ai danni di sanitari.

I carabinieri aggrediti e uno degli operatori del 118 hanno avuto bisogno di cure per le lesioni e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù.