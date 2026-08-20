Cesc Fabregas e l’esordio del Como a Udine: “Inizia una stagione speciale”

La stagione più esaltante della storia del Como scatta sabato a Udine. Alle 18.30 i lariani giocano in trasferta contro la formazione friulana nel match valido per la prima giornata di serie A. Mister Cesc Fabregas, i suoi ragazzi e i tifosi sono carichi e pronti a vivere una annata che sarà indimenticabile, con la storica partecipazione alla Champions League.

Mister Cesc Fabregas ha presentato l’incontro con i bianconeri. “La Champions è un bel regalo, ma il campionato sarà difficile, e pensiamo prima di tutto a quello e alla gara di sabato contro una formazione molto forte. Nico Paz? Potrebbe scendere in campo fin dal primo minuto. Vedremo”