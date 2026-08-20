Un anno di botte e minacce alla compagna. Arrestato dai carabinieri di Mozzate un uomo di 39 anni

Un anno di umiliazioni, violenze, aggressioni fisiche e verbali. Un pugno, in un caso, le aveva causato la rottura di un braccio. Solo dopo mesi di terrore la donna ha trovato la forza di denunciare il convivente chiedendo aiuto ai carabinieri. Le indagini dei militari dell’Arma hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle scorse ore.

In carcere un uomo di 39 anni, arrestato dai carabinieri della stazione di Mozzate e portato in carcere al Bassone. E’ accusato di maltrattamenti contro la convivente, lesioni personali aggravate e danneggiamento continuato.

I carabinieri hanno ricostruito e documentato quanto avrebbe subito la donna, 31enne, nell’ultimo anno. Il provvedimento firmato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Como scaturisce dall’esito delle indagini, che hanno delineato la pericolosità sociale dell’indagato e le ripetute violenze sulla compagna.

Dal mese di settembre dello scorso anno, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe continuamente avuto un comportamento vessatorio nei confronti della donna, in molti casi agendo anche sotto l’effetto di alcol e cocaina. L’uomo avrebbe in più occasioni aggredito fisicamente la vittima, l’avrebbe sottoposta a umiliazioni verbali e l’avrebbe minacciata quasi ogni giorno di morte, fino ad arrivare a un controllo ossessivo sulla vita della donna.

In un caso, la vittima, colpita con pugno ha riportato una frattura scomposta al braccio sinistro, che ha reso necessario anche un intervento chirurgico. L’uomo si sarebbe accanito anche sui beni della donna, danneggiandole l’auto e gli arredi di casa.

Dopo la denuncia e le indagini, l’arresto dell’uomo che è ora in carcere al Bassone in attesa di essere interrogato.