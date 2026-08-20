Stop alle bici a Como, il caso sul quotidiano britannico “The Guardian”

La polemica per lo stop alle biciclette nel centro storico di Como travalica i confini nazionali e porta ancora una volta il capoluogo lariano sulla stampa internazionale. Se della questione si erano già occupati i media svizzeri, ora ad accendere i riflettori è The Guardian.

Sul quotidiano britannico è stato pubblicato un articolo della corrispondente da Roma Angela Giuffrida. “Il sindaco di Como vieta le biciclette in centro città dopo essere stato urtato da una di quelle bestie” è il titolo, che cita direttamente le parole usate da Alessandro Rapinese per raccontare del suo incidente. Il primo cittadino è stato infatti personalmente investito da una bici elettrica mentre camminava a poca distanza dal Comune.

Il servizio del The Guardian fa espressamente riferimento a una “personale vendetta contro i ciclisti del sindaco” e evidenzia poi le critiche al primo cittadino, parlando della raccolta firme contro le nuove norme, non ancora entrate in vigore e della pedalata di protesta già annunciata per settembre. Riportate poi anche le parole dello stesso sindaco per motivare e difendere il provvedimento varato dalla sua giunta e destinato a brevissimo a diventare operativo.

La decisione del sindaco Rapinese di fermare le biciclette in alcune vie e piazze del centro storico di Como – dove i ciclisti saranno obbligati a portare a mano la due ruote – ha da subito sollevato critiche e acceso un ampio dibattito. Discussioni e polemiche che hanno acceso sul capoluogo lariano i riflettori di quotidiani e tv nazionali e hanno poi valicato anche i confini italiani. Il servizio del “The Guardian” peraltro è già stato a sua volta rilanciato da testate internazionali di ogni parte del mondo, dall’Australia all’Azerbaigian.