Pallacanestro Cantù, è arrivato Christon. Ora manca solo Miles

È entrata nel vivo la preparazione della Pallacanestro Cantù 2026-2027. Dopo il raduno di lunedì la squadra biancoblù è al lavoro nella nuova palestra, dove lo staff tecnico sta mettendo a punto i primi meccanismi in vista dell’inizio della stagione. E’ arrivato l’americano Christon mentre Miles, l’ultimo acquisto, è atteso nelle prossime ore.

Il primo test ufficiale sarà già il 29 agosto: amichevole a porte chiuse contro Tortona. La prima sfida aperta al pubblico, quella con Trento, è fissata per il 4 settembre a Livigno.

Il debutto in regular season porterà invece i canturini in trasferta, sul campo di Venezia, nel weekend del 27 settembre. Poi due partite casalinghe consecutive contro Udine e Napoli.

Le aspettative, per una società storica come Cantù, nella stagione in cui sarà inaugurato il nuovo palazzetto, sono alte.