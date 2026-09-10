Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise per una settimana

Guerre che continuano ad avere conseguenze immediate nella vita di tutti i giorni. Le tensioni in Medio Oriente, in particolare, fanno lievitare i prezzi del petrolio e il gas segue a ruota. È stato prorogato oggi, dopo il consiglio dei ministri lampo di questo pomeriggio (durato 10 minuti), il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Lo sconto resta in vigore per un’altra settimana, cioè fino a giovedì 17 settembre. Si tratta, anche in questo caso, di un decreto ponte, in attesa di misure mirate per fasce di reddito. Il costo del provvedimento, il quindicesimo dall’inizio della crisi, è di poco più di 100 milioni e comprende anche l’estensione al mese di settembre del credito d’imposta per le imprese dell’autotrasporto.

Al momento, stando ai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gasolio sulle strade lombarde ha raggiunto in media i 2,18 euro al litro, in modalità self, mentre la benzina è salita a 2,07 euro al litro. Fare il pieno è sempre più caro e i prezzi, naturalmente, salgono se si opta per il servito o se si fa rifornimento in autostrada. Ma senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2 euro e 41 al litro, stando ai dati dell’Unione nazionale consumatori. Mentre nelle strade normali salirebbe a 2,34 euro al litro.