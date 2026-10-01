Festival della luce, giornata clou. Domani il Premio Volta e 2 premi Nobel

Il Festival della luce, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta e dedicato alla fotonica, chiude domani la 13esima edizione alla presenza di due premi Nobel per la fisica. Al mattino il protagonista è invece il fisico francese Jean Dalibard, che alle 10 nella Sala Bianca del Teatro Sociale riceve il Premio Alessandro Volta, nato in occasione del bicentenario della morte dello scienziato e promosso dalla società europea dei fisici e da Acinque, per le sue ricerche sulla luce e sulla materia.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta al Chiostro di Sant’Abbondio, dove si tiene il simposio a cui partecipano i due premi Nobel. Il primo è Alain Aspect, Nobel nel 2022 per i suoi studi di fisica quantistica, che proprio nella città di Volta spiega come l’eredità dello scienziato ispiri oggi il lavoro dei ricercatori. Accanto a lui lo statunitense William Phillips, Nobel nel 1997 per il raffreddamento degli atomi, che ai giovani che sognano di fare gli scienziati rivolge il suo consiglio.