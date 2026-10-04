Insubria, 70 docenti a scuola di sostenibilità: da Mezzana al Parco del Laveggio

Oltre settanta insegnanti di infanzia, elementari e medie di tutta l’Insubria a lezione di sostenibilità. È successo a Mezzana, in Canton Ticino, al Centro professionale del verde, con la giornata formativa transfrontaliera “Raccontare la sostenibilità”.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità di lavoro Regio Insubrica, tramite il gruppo “Giornate Insubriche del Verde Pulito”.

L’evento si è aperto con due approfondimenti teorici: come promuovere in classe la cultura della sostenibilità e come spiegare ai ragazzi la gestione forestale responsabile.

Relatori, gli esperti della Divisione della scuola del Canton Ticino e di Ersaf, l’Ente regionale lombardo per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Poi spazio alla pratica, con atelier e attività concrete da portare in aula, a cura di éducation21, Cooperativa Koinè, Cooperativa Valgrande e del progetto “Energia futuro” di Supsi e Dipartimento del territorio.

Successivamente è stata organizzata una visita guidata al Parco del Laveggio, nell’Alto Mendrisiotto, lungo il percorso pedonale dalle sorgenti di Stabio alla foce di Riva San Vitale, con i rappresentanti del gruppo “Cittadini per il territorio”.

La giornata è solo la prima tappa. Il progetto prevede ora lo sviluppo di percorsi didattici in classe. Le schede andranno consegnate entro metà marzo 2027. A maggio 2027 le classi selezionate per ogni Provincia e Cantone parteciperanno alla giornata premio finale, in una località della regione insubrica, finanziata dalla Regio Insubrica.