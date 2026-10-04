Mariano, inaugurata la nuova parte del murales per Falcone e Borsellino

Al Parco Falcone Borsellino di Mariano Comense è stata inaugurata la nuova porzione del murales dedicato ai due magistrati. Un’opera realizzata dai ragazzi di Oplà InformaGiovani con il contributo di Regione Lombardia e dell’Amministrazione Comunale.

Ad aprire la mattinata i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Alberti, dell’onorevole Nicola Molteni, del consigliere regionale Marisa Cesana e del presidente del Progetto San Francesco Benedetto Madonia.

Presenti anche Alessandra Pozzoli, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Mariano Comense, Laura Bellotto e Federica Greco di Tecum, insieme ai partner del progetto: Cooperativa Luminanda, VerbaVolant, SpazioGiovani e Anci Lombardia.

Non potendo essere presente, il ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli ha inviato un messaggio speciale, sottolineando il valore di Oplà nel coinvolgere i giovani nella cura degli spazi pubblici, stimolando creatività, partecipazione e senso di appartenenza.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la scopertura della targa dedicata al progetto.

La mattinata è poi proseguita con i laboratori “Verde ribelle” e “Oplà Art” e si è conclusa con un momento conviviale e i ringraziamenti a volontari, Forze dell’Ordine e associazioni marianesi che hanno contribuito alla realizzazione.

“Il murales resterà come testimonianza visibile del percorso, ma soprattutto resterà ai ragazzi l’esperienza di aver costruito qualcosa insieme e di aver lasciato un segno positivo nel luogo in cui vivono”, il messaggio condiviso durante l’inaugurazione.