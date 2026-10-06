Domenica 11 ottobre camminata alla scoperta di Castelmarte e Proserpio

Una giornata alla scoperta di Castelmarte e Proserpio. È quella organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” per domenica 11 ottobre, nell’ambito della tradizionale serie di escursioni nei paesi del Triangolo Lariano.

“Dopo la partenza dalla stazione di Canzo, in mattinata visiteremo Castelmarte, passando anzitutto dall’Oratorio di San Rocco risalente al XVII secolo; ci recheremo poi alla Torre, simbolo dell’antico castello che dà il nome al paese. Andremo alla scoperta di altri punti di interesse di Castelmarte, grazie alla collaborazione con la locale Pro Loco”, spiega Raffaella Rusconi del Circolo Ambiente, che ha curato l’organizzazione.

“Dopo il pranzo al sacco, visiteremo il centro storico di Proserpio, alla ricerca dei punti di interesse, tra cui ville, cortili, affreschi ed edicole votive, grazie alla collaborazione con l’associazione Punto d’incontro di Proserpio”.



Ritrovo alle 9.30 alla stazione di Canzo, in coincidenza con l’arrivo del treno da Milano. Percorso facile di circa 10 chilometri con 200 metri di dislivello, adatto a chi ha un minimo di allenamento. Rientro previsto per le 16.30 alla stessa stazione.

Pranzo al sacco e borraccia al seguito, consigliati scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

Prenotazione via email a info@circoloambiente.org.

L‘iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Castelmarte e Proserpio. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a data da destinarsi.