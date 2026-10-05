La Diocesi ricorda i martiri d’Algeria a trent’anni dalla morte dei monaci di Tibhirine

Due appuntamenti sul Lario per tornare sulla vicenda dei 19 religiosi uccisi in Algeria tra il 1994 e il 1996 durante il “Decennio nero” e beatificati nel 2018.

Gli incontri dal titolo “Chiamati due volte. I martiri d’Algeria e la diocesi di Como” sono in programma venerdì 9 ottobre alle 20.45 al Centro pastorale Cardinal Ferrari di Como e sabato 10 ottobre alle 16 al Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio.

Protagonisti il giornalista Alessandro Banfi, curatore dell’omonima mostra presentata al Meeting di Rimini 2025, e don Michele Gianola, sacerdote comasco e sottosegretario Cei.

Al centro il tema vocazionale: i 19 religiosi, quando nel 1992 fu chiesto alle comunità di lasciare l’Algeria, decisero di restare. “Non sono stati beatificati perché sono stati uccisi, ma perché hanno liberamente scelto di restare”, spiega Banfi. Una presenza non di proselitismo ma di servizio e condivisione.

Focus anche sul legame con Como: padre Christophe Lebreton, uno dei monaci di Tibhirine (nella foto sopra), nel 1987 soggiornò per quattro giorni all’eremo di San Benedetto in Val Perlana, ospite di fra Ginepro, al secolo Franco Riva di Rovenna. Lì restano i sandali dimenticati dal monaco e un altare dedicato ai martiri, benedetto dal cardinale Cantoni nel 2021.

Il programma

Venerdì 9 ottobre – ore 20.45

Centro pastorale card. Ferrari, Como

“Chiamati due volte. I martiri d’Algeria e la diocesi di Como”

Con Alessandro Banfi, giornalista e curatore della mostra, e don Michele Gianola.

Modera Paolo Bustaffa, giornalista

Sabato 10 ottobre – mattino + pomeriggio

Al mattino: apertura dell’eremo di San Benedetto in Val Perlana (a cura dell’Associazione Amici di San Benedetto).

Dalle 16 alle 18 – Santuario della Madonna del Soccorso

Introduzione di don Sergio Tettamanti, rettore del Santuario e dell’Abbazia di San Benedetto.

Intervengono Alessandro Banfi e don Michele Gianola.

A seguire: momento di fraternità presso la Locanda del Santuario