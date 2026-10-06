Briantea84 Cantù, via alla nuova stagione: primo allenamento al PalaMeda

È iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 ottobre, la stagione della Unipol Briantea84 Cantù. La squadra di basket in carrozzina si è radunata sul parquet del PalaMeda agli ordini di coach Cristian Gomez.

Roster al completo, compresi i due nuovi acquisti Andrea Giaretti e Maor Lasri, dopo il periodo estivo e il Mondiale di basket in carrozzina di Ottawa che ha visto protagonisti sei dei dieci atleti canturini più lo stesso Gomez sulla panchina dell’Argentina come vice allenatore.



Subito doppie sedute quotidiane, tra campo e sala pesi, in vista dell’avvio del campionato tra meno di un mese. La Unipol debutterà sabato 24 ottobre alle 15.30 sul campo della Menarini Volpi Rosse Firenze; esordio casalingo sabato 31 ottobre alle 16 al PalaMeda contro Vumbaca Mobility Solutions Reggio Calabria Bic.



Primo trofeo in palio domenica 15 novembre alle 10.30 a San Marino: Supercoppa Italiana tra i biancoblù campioni d’Italia e la Deco Amicacci Abruzzo, vincitrice della Coppa Italia 2025.



“Sono molto contento per quello che ha conquistato la Nazionale italiana e siamo onorati di avere con noi tre giocatori con la medaglia d’argento – ha commentato coach Gomez – Ma il lavoro di tutti in questa estate è stato incredibile. Ora cominciamo da zero, perché quel che è stato fatto nel passato è passato. Ci siamo prefissati nuovi obiettivi, dobbiamo trovare il nostro gioco. Le avversarie si sono rinforzate molto, sarà ancora più difficile. Ma molto dipenderà da come affronteremo ogni sfida e da come miglioreremo in tutto l’arco del campionato”.