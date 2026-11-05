Mario Asnago pittore verso l’essenziale: a Cantù 35 opere inedite per riscoprire l’architetto che dipingeva

Quarantaquattro anni dopo l’ultima grande antologica, quella del Broletto di Como nel 1982, torna in mostra l’Asnago pittore.

Alla Permanente di Cantù, dal 14 novembre, 35 opere da collezioni private, molte mai viste prima, raccontano l’artista nato a Barlassina nel 1896 e morto a Monza nel 1981, a 130 anni dalla nascita.

Accanto ai dipinti, disegni e fotografie, documenti preziosi che contribuiscono a fornire un quadro completo della visione che unisce quella del pittore e dell’architetto e restituisce parte del bagaglio culturale di Asnago.

Il titolo è volutamente preciso: “Mario Asnago pittore verso l’essenziale”. Pittore va specificato perché tutti lo conoscono come architetto, quello dello studio Asnago-Vender con Claudio Vender, autore di capolavori del razionalismo come l’edificio di via Lanzone a Milano e Casa Belvedere a Como.

Dietro la mostra, curata da Daniele Astrologo Abadal, Massimo Novati e Claudia Ratti, c’è il lavoro di anni delle pronipoti Claudia ed Elena Ratti, che hanno ritrovato opere credute perse nei passaggi di proprietà. Ad accompagnarla c’è un catalogo importante, “Mario Asnago. La pittura oltre l’architettura”: quasi 300 opere catalogate in oltre trent’anni di ricerca paziente di Claudia Ratti, con saggi degli eredi, di Novati e di Astrologo Abadal. Non un punto d’arrivo, ma l’inizio di uno studio ancora da approfondire.

Informazioni

Inaugurazione e presentazione catalogo

La Permanente Mobili – Piazza Garibaldi 9, Cantù

sabato 14 novembre 2026, ore 16

Programma

Sabato 14 novembre 2026, ore 16, Sala del Consiglio

Saluti e introduzione del Presidente del Consorzio “La Permanente Mobili”

Interventi:

– Architetto Claudia Ratti, Dall’archivio al volume: genesi e criteri di lettura

– Architetto Massimo Novati, Mario Asnago pittore… la continua ricerca

– Storico dell’arte Daniele Astrologo Abadal, Identificazione di un artista

Apertura

Dal 14 al 29 novembre 2026 alla Permanente Mobili, piazza Garibaldi 9, Cantù

Ingresso libero: sabato e domenica 10-18

In settimana visite su prenotazione con la Permanente