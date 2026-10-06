I timori per la peste polmonare in Siberia, il virologo Pregliasco fa chiarezza: “Nessun allarme”

Il caso del presunto contagio da peste polmonare in Siberia, fa preoccupare il resto del mondo. Un decesso e più di 200 persone in quarantena, fa pensare a malattie che si pensavano scomparse e lascia col fiato sospeso. Ne abbiamo parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano che ribadisce alcuni concetti: “Merita attenzione e prudenza, siamo davanti a un episodio che merita chiarezza ma per ora nessun allarme”.