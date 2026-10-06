Valditara contro il Comune in difesa della primaria Corridoni: “Prioritario ascoltare le esigenze di genitori e bambini”

“Ho voluto dare una risposta concreta alla richiesta di tante famiglie. La magistratura amministrativa ci ha dato ragione. Credo si debba fare attenzione alle esigenze dei genitori e dei bambini, che sono prioritarie rispetto a tutte le altre considerazioni”. Una presa di posizione chiara quella del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in merito al piano di riorganizzazione delle scuole voluto dal Comune di Como. Al centro delle polemiche resta la primaria Corridoni, che il Consiglio di Stato per ora ha salvato, ma il cui destino resta in bilico. Per il sindaco di Como l’istituto di via Sinigaglia è destinato a chiudere e, nelle intenzioni comunali, lì dove ora ci sono banchi di scuola dovrà essere realizzato un autosilo. Nuovo piano scuole del Comune che riguarda però anche altri plessi cittadini, dall’infanzia di via Volta a quella di via Amoretti a Monte Olimpino, fino alla riduzione degli istituti comprensivi. Occhi puntati ora sul consiglio provinciale di giovedì, che vede tra i temi all’ordine del giorno anche l’organizzazione della rete scolastica per il 2027/2028. Un eventuale approvazione potrebbe rendere più concreto il piano voluto dal sindaco Rapinese, ma mentre il Comune di Torno ha votato contro la delibera, ci sono Comuni che neppure l’hanno discussa in consiglio. Resta quindi un fronte ancora aperto.

Quel che è certo è che per il ministro Valditara resta fondamentale ascoltare le esigenze dei genitori e dei bambini. È quanto emerso a margine della serata organizzata al Teatro Sociale dall’Unione cristiana imprenditori dirigenti di Como, a cui si sono uniti i membri dei Rotary Club Como e Baradello. Per l’occasione il ministro ha presentato il suo libro “Manifesto per l’Occidente”.

Grandi valori universali, quelli dell’Occidente – sottolinea Valditara -, dalla centralità della persona alla democrazia, fino alla responsabilità, alla buona fede, alla pietas e all’humanitas. Un’analisi, quella del ministro, tra passato e futuro, per comprendere cosa resta oggi dell’identità dell’Occidente.