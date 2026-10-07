Dai banchi di scuola a quelli del Parlamento europeo, studenti del Carlo Porta di Erba a Strasburgo

Dai banchi della scuola a quelli dell’aula di Strasburgo per conoscere da vicino le istituzioni europee. Una trentina di studenti del terzo anno del Liceo Linguistico Carlo Porta di Erba è stata accolta oggi al Parlamento UE dall’eurodeputata della Lega, Isabella Tovaglieri mentre erano in corso i lavori della sessione plenaria. La scolaresca, accompagnata dalla dirigente scolastica Marzia Pontremoli e dalle docenti Monica Acerboni e Chiara Sala, ha potuto visitare la sede dell’Eurocamera e confrontarsi con l’eurodeputata lombarda sul funzionamento degli organismi comunitari e sui temi più attuali dell’agenda europea.

“Gli studenti di Erba sono arrivati a Strasburgo molto preparati e desiderosi di apprendere il più possibile da questa esperienza unica nel cuore dell’Unione Europea, dove si decide anche il loro avvenire – sottolinea Isabella Tovaglieri. – In questa fase così delicata e complessa, in cui si dibattono temi cruciali per il futuro dell’Unione, ascoltare la voce dei giovani è indispensabile per costruire un’Europa capace di affrontare le sfide future e di rispondere alle aspettative delle nuove generazioni”, conclude l’eurodeputata, che è anche rappresentante dei giovani della Lega a Bruxelles.